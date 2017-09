Ukraina set krav til FN-styrke til krigsområdet i aust

Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko går ikkje utan vidare med på ein russisk plan om å setja inn ein lettvæpna FN-styrke i krigsområdet i det austlege Ukraina. Russland la fram planen for FNs tryggingsråd tysdag.

President Vladimir Putin vil at styrken skal operera langs frontlinja mellom regjeringsstyrkane og dei russiskstøtta opprørarane. Han ser for seg at FNs fredsbevarande styrke skal verna internasjonale observatørar som overvaker konflikten. Putin tek atterhald om at opprørarane også godkjenner forslaget.

Porosjenko har ei noko anna tilnæming. Han har lenge bede om at FN-styrkar blir sende til regionen i aust, men avviser det russiske forslaget om at styrken berre skal operera langs frontlinja. Han vil at oppdraget skal gjelda heile den austlege regionen og sikra den porøse grensa mot inntrenging frå russisk territorium.

- Målet til ein FN-styrke er ikkje å halda oppe den russiske okkupasjonen og legaliseringa av russisk nærvær, men snarare å oppretta ein varig fred, sa presidenten torsdag til nasjonalforsamlinga i Kiev.

