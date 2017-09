Norsk optimisme for agurk- og miljøprosjekt i ørkenen 

Då kronprinsen besøkte Sahara Forest Project (SFP) heilt i starten av prosjektet i 2012, var han forsiktig optimist. Solcellepanel skulle driva eit anlegg der saltvatn blei til ferskvatn, med grønnsaker i fuktige, kjølige drivhus, midt i tørr, brennande varm ørken. Torsdag fekk kronprins Haakon opna det nyaste drivhuset i anlegget til Sahara Forest Project i Jordan, og sleppte entusiasmen laus.

– Imponerande å sjå at dei klarer å produsera både mat, drikkevatn, og energi i ørkenområde. Område som i dag ikkje blir brukte til noko. Viss ein klarer å skalera prosjektet vil det kunna vera med på å bekjempa klimaendringar og skapa grøne arbeidsplassar og løysa viktige utfordringar for komande generasjonar, seier kronprins Haakon til NTB.

Han fekk sjølv smaka på avlinga–snacksagurkar–og konstaterte at dei smakar godt.

Alvor

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) hadde teke turen til Jordan midt i valkampen for å vera med på agurkhaustinga. Han peikar på at det er viktig å handla no.

– Alvoret og tempoet i klimakrisa har blitt klarare det siste tiåret. Midtausten og Nord-Afrika er dei områda som vil bli ramma aller hardast. Der er det allereie kritisk mangel på vatn. Tørke og sviktande avlingar gjorde krigen i Syria verre og bidrog til den store flyktningkrisa. Klimakrisa set difor mykje på spel for Midtausten, Europa og Noreg, seier han.

Han ser dei teknologiske løysingane og samansetjinga til SFP som ei stor moglegheit.

– Dersom SFP lykkast, vil prosjektet kunne skalerast massivt opp. Slik vil presset på andre, utsette landareal bli mindre. Det gjeld til dømes tropisk skog, seier Helgesen.

Vegen vidare

Eit pilotprosjekt i Qatar viste at SFP-konseptet fungerer, at det kan lønna seg både for miljø og lommebok. Anlegget i Jordan byggjer på desse erfaringane, og i løpet av neste halvår kjem moglegheitssrapportar for Australia og Tunisia.

– No vil vi sjå om prosjektet også kan bli kommersielt i stor skala. Her er det viktig at SFP er open om kva slags teknologi dei brukar og korleis dei arbeider. Dersom prosjektet fungerer i stor skala, kan det difor raskt skalerast opp og takast i bruk også av andre kommersielle aktørar.

– Dersom vi skal nå klima- og berekraftmåla våre, må vi endra dei globale systema for matproduksjon og arealbruk. Vi må produsera meir effektivt og samtidig redusera risikoen for klimaendringar, seier klima- og miljøministeren.

(©NPK)