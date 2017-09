Norsk mor tapte sak i Strasbourg 

Det er ei norsk mor i 30-årsalderen som no har fått saka si opp til behandling i Strasbourg.

Kvinna mista omsorga for den yngste sonen då han var berre nokre månader gammal. I januar 2013 – snautt eitt år gammal – vart han plassert i fosterheim.

Kvinna ønskte at guten i staden skulle plasserast hos hennar mor og stefar, som allereie hadde overtatt omsorga for den eldre halvbroren. Ho tapte saka då den kom opp i tingretten. Sidan anka ho heilt til Høgsterett, men anken vart avvist.

Den europeiske menneskerettsdomstolen har no tatt stilling til om norske styresmakter har handla i strid med menneskerettskonvensjonens artikkel 8. Denne artikkelen gjeld retten til respekt for privatlivet og familielivet. Konklusjonen er at artikkel 8 ikkje er broten.

Domstolen meiner tingretten gjorde ei «balansert og fornuftig» vurdering der heile familiesituasjonen vart tatt omsyn til og der det heile tida vart tatt omsyn til kva som ville vere den beste løysinga for guten.

Tingretten påpeikte blant anna at guten allereie hadde knytt seg til den nye fostermora, og at det derfor kunne vere skadeleg for han å overføre han til endå ein ny heim.

I februar opplyste Regjeringsadvokaten til TV 2 at i alt åtte norske barnevernssaker skal opp til behandling i Strasbourg i år.

(©NPK)