Nord-Korea feirar kjernefysisk test

Stolte og jublande nordkoreanarar strøymde til sentrum av Pyongyang for å helsa forskarane som passerte i bussar med mørke vindauge. Då dei gjekk av på Kim Il-sung-plassen, blei dei bombarderte med konfetti og glade tilrop.

Flagg og banner vaia i den friske vinden som feia over plassen.

– Vi ærar kameraten vår Kim Jong-un, den øvste leiaren som har gjeve oss den største dåden i historia til det koreanske folket, stod det å lesa på eitt av dei fargerike bannera på plassen, der titusenvis hadde strøymt ut i pur lukke for å heidra forskarheltane sine.

Ein stor plakat, som viste eit missil på ei mobil utskytingsrampe, proklamerte: -Ingen kan stoppa oss på vegen til framtida!

Detonasjonen søndag var ifølgje styresmaktene i landet ei H-bombe, den sjette i rekkja av kjernefysiske eksplosjonar og den langt kraftigaste til no. Hydrogenbomber er termonukleære våpen som er langt kraftigare enn vanlege fiksjonsbaserte atombomber. Dei brukar ein atomladning til å generera den intense varmen som trengst for at ein fusjon skal starta.

Internasjonale ekspertar har enno ikkje klart å slå fast om ladninga søndag var ein full to-etapperseksplosjon eller berre ei betre fiksjonsladning.

Det er heller ikkje enkelt å bestemma styrken til eksplosjonen, heller ikkje jordskjelvet som følgjer. Desse måla kjem an på korleis fjellet er sett saman og kor djupt bomba var plassert.

