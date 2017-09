Nazistar får demonstrere i Göteborg

Løyvet er gitt trass i at svensk politi reknar med at det vil bli bråk og ordensforstyrringar i samband med demonstrasjonen.

– Vi trur det kjem til å bli ordensforstyrringar i samband med denne demonstrasjonen, seier Erik Nord hos politiet i Göteborg.

Politiet reknar blant anna med at motdemonstrantar vil dukke opp.

Nord grunngjev løyvet med at demonstrasjonsfridomen er så viktig for den frie meiningsdanninga at moglege ordensforstyrringar ikkje er god nok grunn til å nekte nynazistane moglegheita til å demonstrere.

Det har vakt oppsikt at Nordiska moståndsrørelsen (NMR) har valt å søke om løyve til å demonstrere 30. september ettersom datoen fell saman med den årlege bokmessa i Göteborg.

NMR ønskte opphavleg å demonstrere på Götaplatsen, nær messeområdet, men det vil politiet ikkje tillate. Dermed må dei nøye seg med å avslutte tidlegare og marsjere til Gustav Adolfs torg.

NMR har den siste tida gjennomført fleire demonstrasjonar i Sverige. Dei var på plass under Almedalsveckan på Gotland i sommar, i Falun 1. mai og i Borlänge i fjor.

I juli demonstrerte 60–70 personar frå NMR i Kristiansand. Dei hadde ikkje søkt om å lov til å demonstrere, men politiet greip ikkje inn, noko dei fekk kritikk for.

