Dei første matforsyningane framme til Deir al-Zor i Syria

Ein lokal journalist stadfestar at 40 lastebilar med mat har køyrt inn i byen, to dagar etter at syriske regjeringsstyrkar opna vegen inn til byen, som har vore kringsett av IS.

– Dette er den første kolonnen med matvarer som har kome til byen på nesten tre år, seier ein tenestemann i det syriske handelskammeret, som har bidrege med matvarer til lokale butikkar i byen.

– Kolonnene er ein draum som blir verkeleg. I Deir al-Zor var vi døde, og brotet på blokaden har gjeve oss livet tilbake, seier ei 58 år gammal husmor.

Dei russisk-støtta syriske soldatane klarte tysdag å opna ein veg inn i byen gjennom ein syrisk militærbase i utkanten av byen. Sidan det har dei arbeidd med å fjerna miner langs vegen.

Ein annan del av byen, inkludert den militære flyplassen og nabolaga rundt, er framleis omringa av IS-krigarar.

Ifølgje det syriske nyheitsbyrået SANA kjem det fleire forsyningar i dagane framover, inkludert ambulansar, medisinar og kle.

Rundt 100.000 menneske har vore sperra inne av IS i den regjeringskontrollerte byen før dei syriske styrkane greidde å bryta blokaden.

Styresmaktene har frå tid til annan kunna få inn forsyningar med helikopter, og FN har sleppt forsyningar frå fly, men elles har byen vore avskoren frå omverda.

(©NPK)