Meteorologar har ikkje sett liknande orkanstyrke i Atlanterhavet

Orkanen er oppgradert til kategori 5 og har nådd ein vindstyrke på nær 100 meter i sekundet nær Dei små Antillane. Det er venta at dei populære turistmåla Saint Martin og Saint-Barthelemy er dei første som blir ramma. Fransk vêrvarsling åtvarar mot 12 meter høge bølgjer og veldig høg vasstand langs kysten.

Orkanen er også venta å gi kraftig regn i området.

President Donald Trump har erklært katastrofetilstand i Florida, Puerto Rico og Dei amerikanske Jomfruøyane før Irma slår inn over land.

Guvernør Ricardo Rossello i Puerto Rico hevdar faren ekstremvêret utgjer, aldri har vore større enn no for det amerikanske territoriet.

– Den er mykje farlegare enn Harvey. Utfallet kan bli katastrofalt og svært øydeleggjande, seier han.

Ifølgje offisielle tal har uvêret Harvey så langt kravd minst 42 menneskeliv i og rundt USAs fjerde største by Houston. Lokalavisa Houston Chronicle har meldt at dødstalet frå uvêret og flaumen no har passert 50. I tillegg er fleire tusen bustadar heilt øydelagde.

