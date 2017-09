FN-granskarar hevdar å ha bevis for at Syria brukte saringass 

Minst 83 menneske vart drepne i angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tysdag 4. april.

Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW) har tidlegare konkludert med at det vart nytta sarin eller ein sarin-liknande substans.

Den FN-oppretta granskingskommisjonen hevdar no å ha solide bevis for at det var eit fly frå det syriske flyvåpenet som stod bak angrepet.

President Bashar al-Assad har ikkje nekta for at flyangrepet fann stad, men for at det vart nytta saringass. Ifølgje det syriske regimet kom saringassen frå eitt av lagera til opprørarane, som vart bomba under angrepet.

FN har samla nok bevis til å dømme Bashar al-Assad for krigsbrotsverk, hevda juristen Carla del Ponte som nyleg trakk seg frå granskingskommisjonen.

