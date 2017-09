Egeland: 800.000 småbarn lir av alvorleg underernæring rundt Tsjad-sjøen

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland viser til at nesten 800.000 barn under fem år er alvorleg underernært i Kamerun, Niger, Nigeria og Tsjad, seks månader etter at verdsleiarar møttest til givarkonferanse i Oslo.

Framleis manglar 57 prosent av dei 2,2 milliardar dollarane som trengst for å møte dei mest grunnleggjande behova for humanitær hjelp for inneverande år, påpeikar Egeland.

– Bidraga frå Oslo-konferansen har vore avgjerande. Men utan meir støtte til det humanitære arbeidet vil vi ikkje ha moglegheit til å forhindre store tap av menneskeliv. Vi treng også større sikkerheit for sivile og hjelpearbeidarar og betre tilgang til å nå ut med nødhjelp, seier Egeland.

Onsdag møtest representantar frå Noreg, Tyskland og FN, og frå dei fire landa rundt Tsjad-sjøen, til konferanse i Berlin. Der skal arbeidet frå Oslo-konferansen følgjast opp. Meir støtte til nødhjelp må stå øvst på agendaen, meiner Egeland.

– Mangel på tilstrekkeleg støtte til nødhjelpsarbeidet gjer at mange menneske ikkje får livreddande hjelp i tide. Før dette er på plass, vil det vere umogleg å skape håp og stabilitet for regionen, seier han.

Regionen er hardt ramma etter åtte år med opprør. Nigeria-baserte Boko Haram har i denne perioden drepe over 20.000 menneske. Minst 2,3 millionar personar er drivne på flukt i regionen, og 7 millionar lir av stor mangel på mat, ifølgje Amnesty International.

