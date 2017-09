DNA-test viser at spansk kvinne ikkje er Salvador Dalis dotter

Leivningane av Dali vart gravne opp etter krav frå Pilar Abel, ei 61 år gammal tarotkort-tydar som i ti år har hevda at kunstnaren var den biologiske faren hennar.

Det vart tatt prøver av leivningane, og onsdag opplyste Salvador Dalí-stiftinga at DNA-prøvene viser at Dali ikkje var Abels far.

18. september skal farskapssaka som Pilar Abel har trekt for ein spansk domstol, etter planen starte. Men om rettssaka går som planlagt eller om Abel vel å trekke saka, er enno ikkje klart.

Abel ville ta farskapssaka til retten fordi ho ønskte å bli Dalis juridiske dotter og dermed også kunne krevje ein del av arven hans. Abel har sidan 2007 hevda at Dali hadde eit forhold til mor hennar på midten av 1950-talet, medan Dali var gift med Gala Dali.

Salvador Dalí var den fremste representanten for surrealismen innan malekunsten og kjent for å vere eksentrisk i både veremåte og kunstnerisk uttrykksform.

Dali døydde i 1989 i ein alder av 84 år.

