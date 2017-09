Trump skrotar migrantamnesti for 800.000 unge

Fleire medium melde måndag at president Donald Trump ville oppheve programmet. Det har ført til fleire protestar og demonstrasjonar. Trump tvitra tysdag at Kongressen må vere innstilt på å avvikle DACA-programmet for unge migrantar.

Seinare tysdag formiddag stadfesta Sessions avgjerda.

– Den amerikanske regjeringa avsluttar programmet som har gjort det mogleg for unge immigrantar å bli frakta ulovleg til landet som barn, å bli verande i landet, sa Sessions.

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og vart til gjennom ein presidentordre frå dåverande president Barack Obama i 2012. Det betyr at Trump kan oppheve programmet med eit pennestrøk og ikkje treng å gå via Kongressen.

Motstand mot innvandring var ei av årsakene til at Trump vann valet, og i valkampen lovde han å avvikle DACA.

DACA-programmet gjer det mogleg for barn som vart tatt med ulovleg til USA før dei var 16 år, å få eit toårig fornybart arbeidsløyve eller studere ved universitet. Programmet har verna dei nesten 800.000 frå å bli deporterte frå landet.

Vedtaket tysdag inneber at ingen fleire kan få søkje fornying av arbeidsløyva sine via programmet, og avgjerda set også ein stoppar for nye søkjarar.

DACA blir ikkje avslutta umiddelbart, men trappa gradvis ned i takt med at dei noverande løyva går ut på naturleg vis. Det vil seie at programmet kan vare til ut i 2019.

