Sessions held pressemøte om migrantamnesti

Fleire medium melde måndag at president Donald Trump vil oppheve programmet. Det har ført til fleire protestar og demonstrasjonar.

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og vart til via ein ordre frå dåverande president Barack Obama i 2012. Det betyr at Trump kan oppheve programmet med eit pennestrøk.

Trump lova i valkampen å avvikle DACA.

DACA-programmet gjer det mogleg for barn som vart tatt med ulovleg til USA før dei var 16 år, å få eit toårig fornybart arbeidsløyve.

(©NPK)