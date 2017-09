Russisk militærøving uroar nabolanda 

– Vi diskuterte ei rad aktuelle utanrikspolitiske tema, men ikkje unaturleg vart det brukt mykje tid på den kritiske situasjonen i Nord-Korea, forholdet til Russland og kampen mot ekstremisme og terror, seier utanriksminister Børge Brende (H).

Det var britane som tok initiativ til møtet, der både dei nordiske og dei baltiske landa deltok. Ministrane møttest til diskusjon og middag måndag kveld.

Ifølgje Brende var det brei semje om at internasjonalt press må kombinerast med openheit for dialog for å unngå ytterlegare eskalering av situasjonen i Nord-Korea.

Fleire av landa på møtet var også opptatt av den store militærøvinga som Russland set i gang i desse dagar. Norsk etterretning fryktar ifølgje VG at øvinga kan bli ti gonger større enn Russland har varsla på førehand.

– Frå norsk side følgjer vi dette tett. Russlands dobling av militære slagkraft sidan 2005 er ei bekymring for oss alle, seier Brende.

(©NPK)