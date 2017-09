President Putin vil ha fredsbevarande styrkar i det austlege Ukraina

Kampane mellom ukrainske regjeringsstyrkar og russisk-støtta separatistar har kosta rundt 10.000 menneske livet sidan 2014. Ein fredsavtale frå 2015 har redusert omfanget av kampane, men det er framleis stadige samanstøytar.

Putin sa tysdag at fredsbevarande styrkar kan sørgje for tryggleiken til dei internasjonale observatørane som overvaker våpenkvila. Den russiske regjeringa vil leggje fram eit formelt forslag om dette for Tryggingsrådet.

(©NPK)