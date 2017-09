Fireåring døydde av malaria i Italia

– Eg har aldri før sett eit slikt tilfelle, det er eit mysterium, seier Claudio Paternoster.

Han leier avdelinga for smittsame sjukdommar ved Santa Chiara-sjukehuset i Trento, der jenta først var innlagt.

Fireåringen vart innlagt av andre årsaker, men kom i kontakt med to barn som hadde fått malaria under ei reise til Burkina Faso. Laurdag fekk ho sjølv diagnosen malaria, og natt til måndag døydde ho.

Det er berre nokre få myggartar som er i stand til å overføre malaria frå person til person, og desse artane har ikkje eksistert i Italia på lang tid. Men Paternoster meiner det er ein moglegheit for situasjonen no har endra seg.

Han peiker på at sommaren i år var svært varm, og at klimaet endrar seg. Ein kan ikkje sjå bort frå at malariamygg har komme tilbake til Italia, ifølgje legen.

Ei annan moglegheit er at enkelte italienske myggartar har fått nye eigenskapar og blitt i stand til å overføre sjukdommen.

Malaria var utbreidd i Italia på 1800-talet. Men etter at sumpområde der myggen levde vart drenerte, vart landet erklært malariafritt i 1962.

