41 millionar råka av flaum i Sør-Asia

Meir enn 41 millionar personar er råka av flaum i store område av Bangladesh, den sørlege delen av Nepal og nordlege område i India. Også Pakistan er råka av flaum.

Monsunregnet som starta i juni har vakse i omfang og løyst ut stor flaum og jordskred. Meir enn 2.100 personar har mista livet i dei fire landa.

– Over 5 millionar menneske slit no i Sør-Asia etter å ha fått husa sine lagt i ruinar eller øydelagt. Heile landsbyar er vaska bort, seier Martin Faller, som er viseregiondirektør for Asia og Stillehavsområdet i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeiningar.

Fleire hundre tusen flaumoffer slit framleis med å overleve det som har vore den verste flaumen i regionen på fleire tiår, ifølgje Røde Kors.

– Vi risikerer no ei grufull krise nummer to i form av matmangel og sjukdom, med mindre vi får nødvendige midlar til å tilby den hjelpa som det er størst behov for, seier han.

(©NPK)