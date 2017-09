USAs finansminister vil auke gjeldsgrensa etter Harvey

Ekstremvêret Harvey nådde Texas 25. august og er den kraftigaste orkanen som har ramma delstaten på over 50 år. Minst 43 personar har mista livet.

Guvernøren i Texas, Greg Abbott, har tidlegare anslått at det vil koste omkring 125 milliardar dollar å utbetre skadane. No hevdar han at det endelege beløpet sannsynlegvis vil ende på mellom 150 og 180 milliardar dollar.

Mnuchin sa søndag at han ønsker at Kongressen aukar gjeldsgrensa for å kunne gi ei større hjelpepakke.

Det kvite hus har allereie bedt Kongressen om å godkjenne ei hjelpepakke på 7,9 milliardar dollar. Søndag bekrefta Det kvite hus at administrasjonen skal søke om ytterlegare 6,7 milliardar dollar.

