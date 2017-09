Taiwans statsminister går av

– Eg er glad for at nokon vil overta denne tunge byrda, sa statsminister Lin Chuan då han måndag bekrefta at han går av.

Oppslutninga rundt Tsais regjering har falle kraftig i tida ho har sete ved makta. Fleire kontroversielle saker har svekt oppslutninga, blant anna ei forverring av forholdet til Kina.

Tsais demokratiske progressive parti har ikkje offisielt akseptert at Taiwan i prinsippet er ein del av eitt Kina – noko som vekkjer stor misnøye i den kinesiske regjeringa i Beijing.

Kven som overtar statsministerposten etter Lin, vil bli offentleggjort tysdag.

