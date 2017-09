Stadig fleire flyktningar frå Myanmar i Bangladesh

Tusenvis av statslause muslimar frå rohingya-minoriteten i Myanmar har strøymt over grensa til Bangladesh sidan ein ny runde med uro starta i delstaten Rakhine 25. august. No er kapasiteten i flyktningleirane i Bangladesh i ferd med å bli sprengt.

Dei siste utanlandske bistandsorganisasjonane forlét Rakhine i helga etter at kontoret til Aung San Suu Kyi skulda organisasjonane for å støtte terroristar.

Skuffa over Suu Kyi

Jan Egeland, som er generalsekretær i Flyktninghjelpen, er svært skuffa over Suu Kyi som lenge har gjort det vanskeleg for bistandsorganisasjonane å hjelpe rohingya-folket.

– Eg er djupt skuffa. Ho kjenner jo desse organisasjonane og veit at det var dei som hjelpte henne og hennar folk gjennom svært vanskelege tider under militærdiktaturet. Eg meiner ho må ha dårlege rådgjevarar og at ho openbert har gløymt kvifor bistandsorganisasjonane er der – for å hjelpe dei neglisjerte, dei fattige, sa han til Aftenposten i helga.

Upartiske

– Dette er organisasjonar som jobbar etter prinsipp om nøytralitet og upartiskheit. Det er veldig få av oss som er der, og vi jobbar alle for å hjelpe sivilbefolkninga, seier Egeland.

Han seier at Flyktninghjelpen har personell på plass i delar av området, men ikkje der uroa no finn stad.

Myanmars regjeringsstyrkar og rohingya-opprørarar skuldar kvarandre for å brenne ned landsbyar og gjere seg skuldig i overgrep i Rakhine vest i landet. Kampane har drive titals tusen sivile rohingyaer på flukt til nabolandet Bangladesh.

Rohingyaer som har flykta fram til den bangladeshiske fiskelandsbyen Shah Porir Dwip, fortel om bombeangrep mot bustader og om rohingyaer som blir brende levande.

