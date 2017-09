Polen vil samtale med Tyskland om betaling for skadar frå førre krig

Den polske utanriksministeren Witold Waszczykowski tok måndag opp tråden etter at innanriksminister Muriusz Blaszczak laurdag sa at kravet kunne komme opp i tusen milliardar dollar.

– Vi bør setje oss ned med tyskarane og saman finne ut korleis vi skal løyse spørsmål om erstatning, seier utanriksministeren til ein lokal radiostasjon i Warszawa.

Han la til at den polske regjeringa førebur ein formell posisjon om dette vanskeleg spørsmålet, likevel utan å seie noko nærmare om korleis det vil bli lagt fram.

– Faktum er at Polen blei øydelagt under krigen. Fæle lovbrot blei gjort her, og vi har ikkje fått noka form for kompensasjon, sa utanriksministeren.

(©NPK)