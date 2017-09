Nesten 2 millionar VW-bilar kalla tilbake i Kina

Tilbakekallinga gjeld 1,82 millionar bilar, dei fleste produserte i Kina i åra 2007 til 2015, i tillegg til rundt 19.000 importerte bilar.

Tilbakekallinga føyer seg inn i rekkja av skandalar som Volkswagen er utsett for dei siste åra. I mars måtte VW i Kina tilbakekalle 680.000 Audi-ar på grunn av ein feil i kjølepumpa, og i førre veke tilbakekalla VW i USA 281.000 bilar på grunn av eit liknande elektronikkproblem i bensinpumpa.

VW slit framleis etter at dei måtte innrømme at dei hadde installert programvare i dieselbilane sine for å lure styresmaktene til å tru at utsleppa var lågare enn dei var.

