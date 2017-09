FN-rapport: Burundi gjer seg skuldig i brotsverk mot menneskja

I ein rapport som vart lagt fram måndag, blir Burundis etterretningsteneste, forsvaret, politiet og element i regjeringspartiet skulda for å stå bak drap, bortføringar, tortur, seksuelle overgrep og vilkårlege arrestasjonar.

FNs granskingskommisjon for Burundi konkluderer med at «det er grunn til å tru at brotsverk mot menneskja skjer» i Burundi og rettar ein skuldande peikefinger mot styresmaktene.

Kommisjonen ber vidare Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om «snarast mogleg» å opne sak mot Burundis makthavarar.