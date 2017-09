Stadig fleire omkomne funne i samanrast hus i Mumbai

Den 117 år gamle bygningen var erklært utrygg og skulle rivast som ledd i arbeidet med å modernisere eit nedslite marknadsområde, eitt av dei eldste historiske distrikta i Mumbai.

Fredag morgon arbeidde redningsmannskapa framleis i ruinane, 24 timar etter at bygningen raste saman. Talet på omkomne er komme opp i 33, av dei vart 15 funne natt til fredag. Blant dei er ein 12 år gammal gut og to jenter på 11 og 14 år.

Det kondemnerte huset kollapsa som følgje av ekstremt mykje regn i monsuntida.

Ulykka er den siste i ei rad med liknande hendingar. Mangel på bustadar og skyhøge leiger har gjort at fattige indarar stuar seg saman i nedslitne bygningar som kan mangle både straum og vatn.

Husaktivistar seier at bustadselskap, private utbyggjarar og store entreprenørar kuttar hjørne for å spare. Føresegner om maksimumsgrenser for husleige gjer at huseigarane ikkje tar seg råd til å vedlikehalde bustadane.

Fattige indarar blir tvungne til å leve med farane som elendige bustadar utgjer, då dei ikkje har andre stadar å bu.

