Opprørarar: IS presset ut av gamlebyen i Raqqa

SDFs talsmann Talal Sello seier fredag at styrkane deira no oppheld seg like ved området der IS har sine viktigaste stillingar i sentrum av byen.

Raqqa har lenge fungert som ein slags hovudstad for områda som den ytterleggåande islamistgruppa har kontrollert i Syria. Men store delar av byen er no erobra av SDF, som vert støtta av den USA-leidde koalisjonen som kjempar mot IS.

Ekstremistgruppa har dei siste åra gått på ei rekke nederlag på slagmarka både i Syria og Irak.

(©NPK)