Finsk politi blir utstyrt med maskinpistolar

Pistolane er av merka Glock og Walther. Maskinpistolane blir Heckler & Kochs MP5, eit våpen som også blir brukt av både politiet og Forsvaret i Noreg.

Politiinspektør Ari Alanen seier at politiet kan bruke maskinpistolane i situasjonar der våpenbruk har vore tillatt tidlegare, men der avstanden for eksempel er lang. Derimot er det ikkje meininga at dei tyngre våpena skal fungere som ei åtvaring.

– Politiet vil ikkje gi eit militært inntrykk, men vi ønsker å vere ei påliteleg makt som borgarane lett kan nærme seg, seier han.

Hittil har MP5-våpena blitt brukt av blant anna beredskapseininga Karhu-gruppa, som også elles er tyngre væpna. Alanen seier terrortrusselen inneber at politiet må vere betre førebudd.

– Vi må i aukande grad følgje med på kva som skjer i våre omgivnadar. Vi må i langt høgare grad tenkje over kva slags våpen og kva slags verneutstyr vi må ta med oss.

