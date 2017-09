Det kvite hus ber Kongressen vedta 6 milliardar dollar i krisehjelp

Rundt rekna 100.000 heimar er blitt skadde etter at Harvey feide inn over Texas for ei veke sidan. Redningsoperasjonar går framleis føre seg fleire stadar i kystregionen.

The Washington Post skriv at president Donald Trump allereie fredag eller tidleg neste veke vil be Kongressen frigi pengane. Sjølv om summen verkar stor, er det berre første del av det som venteleg blir ei mykje større føderal hjelpepakke.

Texas-guvernør Greg Abott har antyda at delstaten kan komme til å trenge 125 milliardar dollar for å byggje opp igjen det som er øydelagt.

Talet på omkomne nærmar seg 40, ifølgje fleire lokale medium. Men talet er usikkert sidan det er vanskeleg å få nokon påliteleg oversikt med så mange operasjonar på gang rundt i regionen.

Trass i at det torsdag var opphald og sol, er byen Houston lamma av vassmassane. Også andre delar av Texas er nærmast utilgjengelege.

Nye evakueringar er i gang i området rundt eit flaumramma kjemisk anlegg, der det var fleire mindre eksplosjonar torsdag. Lager av ustabile kjemikaliar utgjer ein trussel så lenge straumutkoplinga har gjort kjøling vanskeleg.

(©NPK)