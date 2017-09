Den greske økonomien veks

Samanlikna med same kvartal i fjor var årsveksten i økonomien på 0,8 prosent, opplyser det greske statistikkbyrået Elstat.

Dei greske styresmaktene ventar no ein årsvekst på rundt 1,8 prosent etter den økonomiske nedgangen som har vart heilt sidan 2008. Dei har i fleire år arbeidd for å atterreise tilliten til den økonomiske statistikken, etter at dei i 2009 måtte vedgå å ha underrapportert underskotet i landet.

(©NPK)