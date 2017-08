Trump legg fram skattereform

– Dette er vår generasjons moglegheit til å bidra med ei reell skattereform for vanlege hardt arbeidande amerikanarar, sa Trump til dei tilsette på ein fabrikk i Springfield, Missouri.

Han meiner det komplekse amerikanske skattesystemet med sine mange frådrag og smotthol, er for vanskeleg for den gjengse skattebetalar og sa at alle borgarar burde kunne føre opp sin skatt på ei enkelt side utan å måtte få hjelp av ein rekneskapskontor.

Bedriftsskattlegginga bør settast ned til 15 prosent frå 35 i dag for å gjere USA meir konkurransedyktig med andre nasjonar.

– Amerika sit fast i fortida, hevda han og peikte på at land som Tyskland, Frankrike, Sør-Korea, Mexico og Kina har lågare skattesatsar.

Ifølgje presidenten vil lågare skatt for amerikanske verksemder, føre til høgare lønningar for amerikanske arbeidstakarar og fleire produkt laga i USA.

Trumps forslag går ut på å senke skatten for middelklassefamiliar og redusere straffeskatt for selskap for å hente tilbake kapital til USA frå utlandet.

– Eg forpliktar meg fullt og heilt til å arbeide med Kongressen for å få denne jobben gjort, og eg vil ikkje bli skuffa over Kongressen. Høyrer de kva eg seier, sa Trump.

(©NPK)