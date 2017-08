Høgare inflasjon i eurosona

Talet inneber at konsumprisane i euroområdet var 1,5 prosent høgare enn i same månad for eitt år sidan. I juli låg inflasjonen på 1,3 prosent.

Framleis ligg inflasjonen under Den europeiske sentralbankens målsetting om 2 prosent. Arbeidsløysa ligg stabilt på 9,1 prosent, det lågaste nivået sidan 2009.

Høgare energiprisar er ein viktig årsak til at inflasjonen har gått opp. Dersom den økonomiske betringa fortset, er det venta at sentralbanken vil begynne å trappe ned sine økonomiske støttetiltak.

Eurokursen steig etter at dei nye inflasjonstala vart presenterte torsdag.

