FN forlenger det fredsbevarande oppdraget i Libanon

Tryggingsrådet støtta samrøystes eit fransk resolusjonsforslag etter langvarig diskusjon med USA om mandatet til FNs fredsbevarande styrke i Sør-Libanon (UNIFIL) som skal overvake våpenkvila mellom Hizbollah og Israel.

Frankrike argumenterte med at UNIFIL hadde lykkast med å sikre fred i Sør-Libanon, men USA pressa på for å få styrken til å aksjonere mot Hizbollah som amerikanarane skuldar for å lagre våpen og førebu seg på krig.

– Forholda i Sør-Libanon er svært farlege i dag. Ein krig kan vere nær føreståande, åtvara den amerikanske FN-ambassadøren Nikki Haley Tryggingsrådet etter avstemminga.

Resolusjonen vektlegg at UNIFIL har makt til å ta alle nødvendige steg på område der styrken er utplassert, og at den må sørgje for at operasjonsområdet ikkje blir nytta til fiendtlege aktivitetar.

Den tar også til orde for at FNs generalsekretær António Guterres aukar UNIFILs synlege nærvær i området gjennom patruljar og inspeksjonar innanfor det eksisterande mandat.

UNIFIL-styrken består av 10.500 soldatar som overvaker våpenkvila og hjelper den libanesiske regjeringa med å sikre grensene.

(©NPK)