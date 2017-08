Ekstremvêret Harvey sender oljeprisane ned

Amerikansk lettolje vart midt på dagen torsdag omsett for 49,94 dollar fatet i Singapore, ein nedgang på 2 cent. Nordsjøolje fall 1 cent til 50,85 dollar fatet.

Onsdag fall prisen på amerikansk lettolje med 1 prosent og nordsjøolje med 2 prosent.

Ekstremvêret som trefte land førre fredag, trefte med orkan styrke og svekte seg. Sidan har regnet pøst ned, noko som har ført til flaum, som igjen har ført til at raffineri på Texas-kysten måtte stengjast.

Marknaden har reagert med frykt for at stenginga vil føre til at oljen hopar seg opp på lager og sende oljeprisane ned.

Ein prisoppgang som følgje av oljekartellet OPECs forsøk på å styrke marknaden ved å kutte produksjonen, er no lite truleg, fryktar analytikarar.

– Slik situasjonen er no har Harvey tatt brodden av prisoppgangen. Nordsjøoljen ligg framleis an til å stige i pris, men all prisoppgang der vil bli avgrensa fordi 25 prosent av raffineringa av all amerikansk lettolje no er stengt, seier analytikar Jeffrey Halley i meklarhuset Oanda.

Situasjonen vil vere uklar i minst ei veke framover, meiner Halley, som trur raffineria vil vere i gang igjen først om minimum to veker. Dersom raffineria er påført større skadar, kan det ta tre-fire veker før dei er i gang igjen, meiner Halley.

(©NPK)