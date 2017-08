Dødstalet etter Harvey stig

Ti personar er bekrefta omkomne i Søraust-Texas. Ytterlegare 23 dødsfall er sannsynlegvis Harvey-relaterte, opplyser styresmaktene i Harris County, der hardt ramma område som Houston og Baytown ligg.

Tenestemenn fryktar dødstalet vil stige ytterlegare etter kvart som flaumvatnet trekkjer seg tilbake i Houston og områda rundt millionbyen som vart ramma av rekordnedbør.

– Eg fryktar at fleire vil bli funne, sa sheriff Ed Gonzalez i fylket etter at seks familiemedlemmer – inkludert fire barn under 16 år – vart funne døde onsdag i ein bli som vart feid bort av flaumvatnet.

Av dei 55 som er meldt sakna, hadde 38 komme til rette onsdag ettermiddag.

Eksplosjonsfare

Leiinga ved ein kjemisk fabrikk utanfor Houston åtvara onsdag om at dei har ein kritisk situasjon som følgje av flaum og ikkje kan hindre ein mogleg eksplosjon på staden.

Det er oppretta ei sikkerheitssone på nærmare 3 kilometer rundt det kjemiske anlegget til det franske selskapet Arkema. Administrerande direktør Rich Rowe opplyser at anlegget i byen Crosby nordaust for Houston er evakuert.

– Vi har mista hovudenergikjelda vår og to nødkraftkjelder. Eit resultat av dette er svikt i avkjøling av materialane på området, som dermed kan eksplodere og forårsake ein kraftig brann, seier Howe.

Enorme nedbørsmengder

Frå laurdag til onsdag morgon har det falle opptil 132 centimeter nedbør i delar av kystområdet i Texas.

Det er oppretta 230 tilfluktsrom for å huse meir enn 30.000 menneske. Ytterlegare 1.800 er innkvarterte i hotell og liknande.

Meir enn 200.000 innbyggjarar har bedt om økonomisk bistand og meir enn 35 millionar dollar er allereie fordelt. Styresmaktene anslår at så mange som 500.000 menneske til slutt vil ha søkt om økonomisk hjelp.

Skadane er anslått til mellom 48 milliardar og 75 milliardar dollar, noko som plasserer Harvey blant dei fem mest kostbare stormane i amerikansk historie.

