Blomster og lys til minne om Diana ved Kensington Palace

Allereie før daggry møtte enkelte opp for å tenne lys til minne om Diana.

– Vi møtte henne aldri, og var aldri i nærleiken av henne. Men eg trur ho rørte ved mange menneske fordi ho var den ho var, sa Mara Klemich (55) frå Australia.

Ingen offisielle markeringar er planlagt torsdag, men Dianas søner, prinsane William og Harry, la onsdag ned blomster framfor Kensington Palace. Det var her familien budde mens Diana framleis var del av den britiske kongefamilien.

Diana vart skilt frå kronprins Charles i 1996. 31. august 1997 omkom ho i ein trafikkulykke i Paris.

Natt til torsdag trassa eit fåtal menneske regnet for å vere ved Alma-tunnelen i Paris der ulykka skjedde.

Ein mann tende fleire lys ved Flame of Liberty-monumentet, som står over tunnelen og er blitt ein minnestad for prinsessa. Det var også lagt ned blomster og bilde av Diana ved monumentet.

– Diana var revolusjonerande. Ho forandra den kongelege familien for alltid. Ho vil alltid vere folkets prinsesse, sa Sian Croston, ein 17 år gammal student frå London.

Diana døydde saman med kjærasten Dodi Fayed og sjåføren Henri Paul, då dei prøvde å sleppe unna paparazzifotografar.

