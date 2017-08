Ytterlegare to bekrefta omkomne i ekstremvêret Harvey

Dei to mennene mista livet i kvar si drukningsulykke.

Ein 33 år gammal mann mista livet då han tok seg gjennom ei sperring og køyrde bilen sin ut i eit vassmagasin måndag. Vitne såg at mannen prøvde å køyre i revers ut av vatnet, men at bilen vart ført ut på djupare vatn.

Den andre mannen drukna då han prøvde å svømme over ein overfløymd veg måndag. Vitne såg at han vart trekt under i den sterke straumen. Kroppen hans vart funnen i området dagen etter.

I Texas og delar av Louisiana førte Harvey tidlegare denne veka til enorme nedbørsmengder som har gjort store skadar. Natt til onsdag lokal tid nådde uvêret igjen kysten, denne gongen vest for Cameron i delstaten Louisiana.

(©NPK)