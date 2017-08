William og Harry minnest Diana

Markeringa finn stad i ein minnehage som er laga ved Kensington Palace, der Diana, kronprins Charles og dei to sønene budde då Diana framleis var ein del av det britiske kongehuset.

Her skal dei to prinsane møte representantar for velgjerdsorganisasjonar som Diana støtta. William og Harry skal også møte ein gartnar som jobba ved slottet, og som vart Dianas venn.

Diana vart skilt frå Charles i 1996. 31. august 1997 omkom ho i ei bilulykke i ein vegtunnel i Paris.

Ingen offentlege arrangement er planlagt på sjølve 20-årsdagen for dødsfallet torsdag.

