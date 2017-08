Uvêret Harvey er igjen over land

Natt til onsdag lokal tid nådde uvêret kysten vest for Cameron i delstaten Louisiana.

I førre veke var Harvey ein kraftig orkan, men no er den vedvarande vindstyrken redusert til sterk kuling. Det er venta at uvêret vil svekkje seg ytterlegare etter kvart som det beveger seg nordover.

Men nedbørsmengdene kan likevel bli store. Mellom 13 og 25 centimeter regn er venta, og National Weather Service fryktar «øydeleggjande flaum» i dei berørte områda.

New Orleans, som blei rasert av orkanen Katrina i 2005, er ein av byane som no førebur seg på Harvey. Uvêret i år uvêr trefte land dagen etter tolvårsdagen for Katrina-katastrofen.

I Texas og delar av Louisiana førte Harvey tidlegare denne veka til enorme nedbørsmengder som har gjort store skader. Minst 18 menneske er omkomne, og dei samla økonomiske øydeleggingane er anslått å koste 325 milliardar kroner.

(©NPK)