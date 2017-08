USAs største oljeraffineri stengt

Driftsselskapet Motiva Enterprises har stengt produksjonen ved raffineriet i Port Arthur i Texas. Årsaka er flaum i området aust for storbyen Houston, nær grensa til Louisiana.

Tysdag vart det kjent at produksjonen var redusert til 40 prosent av det normale, og onsdag melder CNN at raffineriet er mellombels stengt. Harvey har ført med seg enorme nedbørsmengder over Texas, og Houston er hardt ramma.

Motiva er eigd av Saudi Aramco, det statlege oljeselskapet i Saudi-Arabia.

