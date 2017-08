Trump Jr. vitne i Russland-granskinga

Den juridiske komiteen til senatet opplyser at presidentens 39 år gamle son har sagt seg villig til å vitne for etterforskarar bak lukka dører. Det er ikkje oppgitt nokon dato for når dette skal skje.

Den eldste av Trumps søner vil også legge fram dokument som komiteen har bede om å få sjå.

Svigerson til presidenten, Jared Kushner gav informasjon på liknande vis i juli då han fortalde om sine kontaktar med Russland før og etter presidentvalet i fjor.

Samtidig med dette utfører spesialetterforskar Robert Mueller sine eigne undersøkingar.

