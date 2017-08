Norsk Folkehjelp ber Noreg anerkjenne Palestina

Under eit besøk i busetjinga Barkan tidlegare i veka, sa Netanyahu at han aldri kjem til å avvikle éi einaste busetjing på den okkuperte Vestbreidda.

Utsegna fall ikkje i god jord hos palestinarane, og FNs generalsekretær António Guterres slo under eit besøk i Ramallah tysdag fast at busetjingane er eit vesentleg hinder for fred og ei tostatsløysing.

Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp delar den oppfatninga og meiner håpet om ei forhandlingsløysing no er ute.

– Netanyahus utsegner om at han fredar israelske busetjingar betyr i praksis at fredsprosessen er død. Israel har i ord no annektert store delar av Vestbreidda; busetjingane skulle vere eitt av fem store spørsmål å forhandle om i Oslo-prosessen, seier ho.

Noreg må derfor anerkjenne Palestina som sjølvstendig stat, slik 136 land, blant dei åtte EU-land, alt har gjort, meiner Westhrin.

– Det vil vere ei naturleg vidareføring av Oslo-avtalen som Noreg var med å få på plass, seier ho.

– Noreg, som har vore djupt involvert i fredsprosessen, kan ikkje vere det siste landet som anerkjenner Palestina, seier Westrin.

