Naziørn skaper igjen diskusjon i Uruguay

Den fleire hundre kilo tunge gallionsfiguren i bronse, som held eit hakekors i klørne, har vore gøymd i ei forsegla trekasse i eit lagerskur i landet i mange år.

Admiral Graf Spee sokk utanfor kysten av Uruguay i byrjinga av andre verdskrigen. Heilt sidan ørna blei funnen i 2006 har den skapt debatt, og no er den igjen gjenstand for diskusjon. Årsaka er at regjeringa har bedt om råd frå andre styresmakter og det jødiske samfunnet i landet om kva dei skal gjere med den.

Forslaga varierer frå å stille den ut eller auksjonere den bort, til å la den bli verande skjult eller øydeleggje den.

– Vi er uroa for at ørna skal representere ein nazifristad i Uruguay som vil trekke til seg nazistar, sa Israel Buszkaniec, som er president for det jødiske samfunnet i landet.

Admiral Graf Spee var eit symbol på den tyske flåten tidleg i krigen. Slagskipet seglde i Sør-Atlanterhavet og sokk fleire allierte handelsskip før krigsfartøy frå Storbritannia og New Zealand fann det og skadde båten i desember 1939.

