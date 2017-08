IS-kolonne bomba i Syria

Hundrevis av IS-krigarar vart måndag evakuerte frå grenseområdet mellom Libanon og Syria som ledd i ein våpenkvileavtale forhandla fram av Hizbollah-militsen. Dei har sett kursen mot ein IS-kontrollert by ved Syrias austlege grense mot Irak.

Ein tenestemann frå Donald Trumps regjering, Brett McGurk, har kritisert evakueringa av hundrevis av militante og sivile frå grensa mellom dei to landa. Han har sagt at ekstremistane heller burde drepast på slagmarka.

Onsdag melde koalisjonen mot IS at dei hadde gått til angrep for å stanse kolonnen med dei evakuerte.

– For å hindre kolonnen i å bevege seg vidare austover, laga vi krater i vegen og øydela ei bru, seier oberst Ryan Dillon.

Dillon seier koalisjonen held kolonnen under oppsikt, og seier dei ikkje ser bort frå angrep mot IS-krigarane direkte. Den består av bussar med rundt 300 krigarar og om lag like mange familiemedlemmer om bord.

– Vi er ikkje del av avtalar inngått mellom libanesiske Hizbollah og IS eller det syriske regimet, seier Dillon.

Seinare kom meldinga om at ei anna IS-kolonne, som hadde reist ut frå IS-kontrollert område i retning mot dei evakuerte, var bomba. Dillon opplyser at køyretøy tilhøyrande IS er blitt angripne. Talet på drepne og såra er ikkje kjent.

