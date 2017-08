Harveys herjingar anslått til 325 milliardar kroner

Talet steig frå om lag 230 milliardar til 325 milliardar kroner over natta, som følgje av øydelagde demningar og stadig fleire ramma område både i Texas og nabodelstaten Louisiana.

Harvey, som trefte land som ein kategori 4-orkan, kan dermed bli ein av dei fem dyraste ekstremværhendingane i USAs historie.

– Om Harvey hadde vore ein normal orkan, ville det vore snakk om rundt fire milliardar dollar. Det ville vore tragisk for alle berørte, men det ville ikkje hatt nokon nemneverdige makroøkonomiske verknadar, seier Chuck Watson, grunnleggjaren av Enki Research som blant anna arbeider med risikoanalyse.

Han ser ikkje vekk frå at talet kan fortsette å stige.

Orkanen Katrina blei i 2005 USAs dyraste storm nokon gong med ein prislapp på over 900 milliardar kroner, etter at den førte til at dikane rundt New Orleans brast og byen blei liggjande under vatn.

Øydeleggingane etter Harvey minner så langt meir om orkanen Ike, som trefte Texas og fleire karibiske øyer i 2008, og orkanen Wilma, som raste over delar av sentral- og Nord-Amerika i 2005. Desse stormane forårsaka skader for høvesvis 330 milliardar og 295 milliardar kroner, ifølgje Watsons utrekningar.

