FN: Venezuelas demokrati er døyande

– President Nicolás Maduro vart valt av folket. Sidan den gong har levekåra til demokratiet blitt forringa. No er det vel knapt i live, om det lever i det heile tatt, seier han.

FNs menneskerettskontor la onsdag fram ein ny rapport der det heiter at Maduro har innført ein undertrykkjande politikk som skaper frykt i befolkninga. Styresmaktene går systematisk til verks for å slå brutalt ned på demonstrasjonar og politisk motstand, noko som går på kostnad av rettane og fridomen til innbyggjarane, heiter det i rapporten.

125 personar er blitt drepne i samanstøytar under demonstrasjonar i Venezuela, heiter det i rapporten. FN slår fast at tryggingsstyrkane i landet og regjeringsvennlege grupper har ansvar for minst 73 av drapa.

Al Hussein og kollegaene har i rapporten dokumentert alvorlege brot på rettstryggleik og behandling av arresterte. I nokre tilfelle dreier det seg om tortur, skriv han, og nemner blant anna bruk av elektrosjokk, kveling, alvorlege slag og truslar om seksuelle overgrep.

FN-rapporten er blant anna basert på 135 intervju gjennomført i juni og juli med offer og deira familiar, augevitne, organisasjonar, journalistar, advokatar og legar. Førebelse funn frå undersøkinga vart offentleggjort tidlegare i august.

(©NPK)