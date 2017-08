Trump opnar for å væpne politiet med militært utstyr

Pentagon har store mengder militært materiell som ikkje lenger vert nytta, men Donald Trumps forgjengar Barack Obama sa nei til å overlate dette til amerikansk politi. No gjer Trump om på dette, opplyser kjelder i Det kvite hus.

Den nye presidentordren opnar for sal av våpen og militært utstyr til ein verdi av nærmare 42 milliardar kroner til amerikansk politi dei neste 25 åra.

Kritikarane åtvarar mot ei slik militarisering av USA og fryktar at det kan få kriminelle til å ruste opp tilsvarande.

Justisminister Jeff Session strekar under at Trump «gjer alt han kan for å opprette lov og orden på nytt» og «for å støtte politistyrken vår over heile USA».

Blant dei som er kritiske til militariseringa av politistyrken, er den republikanske senatoren Rand Paul.

– Amerikanarar må aldri ofre fridomen sin for ein illusorisk og farleg, eller falsk tryggleik, seier han.

