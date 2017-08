Trump held alle moglegheiter opne etter ny rakettoppskyting

– Truande og destabiliserande handlingar aukar berre Nord-Koreas isolasjon i regionen og i verda, heiter det i ei skriftleg fråsegn frå Trump tysdag.

Presidenten seier vidare at «alle moglegheiter ligg på bordet» når det gjeld eventuelle motsvar frå USA.

– Verdssamfunnet har fått Nord-Koreas siste bodskap klart og tydeleg. Dette regimet har vist sin forakt for sine naboar, for alle medlemslanda i FN, og for det ein har som minimumsstandard for akseptabel internasjonal oppførsel, meiner Trump.

(©NPK)