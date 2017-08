Svenske elevar jaga bort ulv frå skulegarden

Ulven hadde vore nærgåande mot folk i Kolsva i Köpings kommune og gjekk inn i ein skulegard tysdag formiddag. Ungdommar på skulen såg ulven, men lèt seg ikkje skremme.

– Elevane skremde bort ulven og den flykta unna. Sidan har ingen sett noko til den, seier Gun-Marie Persson, ein av Malmaskolans to rektorar, til lokalavisen Bärgslagsbladet.

Skuleleiinga har sørgd for at det er fleire vaksne utandørs for å vareta sikkerheita til elevane slik at dei kan fortsette å få vere ute og leike, opplyser kommunen.

Det er frå før gitt fellingsløyve på ulven, som skal ha tatt livet av ein hund og ein katt.

