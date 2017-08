Nord-Korea fyrte av rakett i retning Japan

Den japanske regjeringa har bede befolkninga nord i landet om å vere forsiktige. Japans statsminister Shinzo Abe seier regjeringa vil ta alle skritt for å sikre sikkerheita til det japanske folk. Talsmannen for regjeringa, Yoshihide Suga sa at missilet utgjorde ein svært alvorleg sikkerheitsrisiko for Japan.

I ei fråsegn frå det sørkoreanske forsvaret heiter det at Nord-Korea har fyrt av eit uidentifisert missil mot Japanhavet. Missilet blei fyrt av frå Nord-Koreas hovudstad Pyongyang like før klokka 6 tysdag morgon lokal tid.

Forsvarsleiinga i Sør-Korea og amerikanske militæroffiserar analyserte tysdag oppskytinga og kunne ikkje bekrefte rekkjevidda til prosjektilet med det same, eller kvar det landa.

Oppskytinga kjem berre dagar etter at Nord-Korea sende opp tre kortdistanse-missil som landa i sjøen. For ein månad sidan gjennomførte landet den andre prøveoppskytinga av ein interkontinental rakett, som analytikarar meiner kan nå langt inn i USA dersom nordkoreanarane klarer å perfeksjonere våpenet.

Nord-Korea har tidlegare fyrt av fleire rakettar som har falle i sjøen utanfor Japan.

(©NPK)