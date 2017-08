Merkel uroleg over mangel på lov og rett i Polen

På sin årlege pressekonferanse sa Merkel at det som skjer i Polen, er «ei alvorleg sak».

Måndag avviste polske styresmakter EUs uro over dei kontroversielle reformene innan rettsstellet. EU fryktar at endringane vil undergrave sjølvstendet til domstolane. Tusen har protestert i gatene i Polen mot politikken regjeringa fører.

– Eg vil gjerne ha eit godt forhold til Polen, vårt naboland. Men eg kan ikkje berre ti stille berre for å sikre fred og ro, sa Merkel. Ho streka under at rettsstatens prinsipp er grunnlaget for samarbeidet i EU.

