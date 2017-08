Massivt krav om gransking av krigsbrotsverk i Jemen

I eit brev til FNs menneskerettsråd ber gruppene om at det blir innleidd ei uavhengig gransking av dei mange rapportane om krigsbrotsverk i Jemen.

Over 10.000 menneske er ifølgje FN drepne sidan Saudi-Arabia våren 2015 gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i spissen for ein USA-støtta regional koalisjon.

Houthi-opprørarane tok kontroll over Sana i september 2014 og dreiv president Abd-Rabbu Mansour Hadi i eksil.

Saudi-Arabia oppgav sjølv tidlegare i år å ha gjennomført over 100.000 flyangrep mot mål i landet.

Alle partar

Amnesty International og Human Rights Watch har tidlegare skulda Saudi-Arabia for moglege krigsbrotsverk i Jemen, og det same har FNs høgkommissær for menneskerettar Zeid Ra'ad Al Hussein.

No sluttar ei rad andre menneskerettsgrupper seg til kravet om gransking.

– Alle partar i konflikten fortset dei alvorlege brota på internasjonal humanitær rett og på internasjonale menneskerettslover, utan å bli stilte til ansvar, seier Human Rights Watch.

Kan ikkje vente lenger

– Offera for overgrep i Jemen har ikkje råd til å vente lenger på ei truverdig gransking av dei alvorlege overgrepa som held fram, heiter det i brevet som er sendt til FNs menneskerettsråd.

På toppen av krigshandlingane står Jemen også midt oppe i ei alvorleg matvarekrise der nærmare 20 millionar menneske er trua av svolt.

Landet opplever også ein koleraepidemi som er ute av kontroll. Over 500.000 menneske er til no smitta, og rundt 2.000 menneske har mista livet sidan april.

(©NPK)