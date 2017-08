Kinesarar tatt på grensa mellom USA og Mexico

– Det som var uvanleg denne gongen var å sjå ei relativt store gruppe ulovlege innvandrarar, spesielt frå så langt unna som Kina, komme gåande ut av ein slik tunnel. For å seie det mildt, så er dette heilt spesielt på grunn av mengda med menneske, sa grensepolititenestemannen Eduardo Olmos.

Politimennene oppdaga først ei stor gruppe menn og kvinner komme gåande i ei gate i San Diego nær grenseovergangen ved Otay Mesa klokka 13 laurdag ettermiddag lokal tid. Då dei gjekk mot dei, sprang dei mot eit hol i bakken nær eit gjerde ved grensa. Holet var dekt med nokre greiner og ein trestige leidde ned til ein underjordisk passasje til Mexico.

Olmos sa at han ikkje kjente lengda på tunnelen eller dimensjonar. 30 ulovlege innvandrarar blei tatt, men tenestemannen visste ikkje kor mange som kraup ned i holet, eller om nokre av dei klarte å komme seg tilbake til Mexico gjennom tunnelen.

Narkotikakartell har bygd hundrevis av tunnelar for å frakte narkotika inn til USA via California. Mange av dei som er funne har hatt belysning, ventilasjon og til og med jernbanespor, slik at kartella effektivt kunne frakte narkotika inn i California.

